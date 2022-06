Teadlane: väga lihtne tegevus hoiab kolesterooli normis, samuti aeglustab liigeste kulumist

Väheneb stress

Koroonaepideemia, Ukraina sõda ning energia ja toiduainete hinnatõus on tekitanud paljudele stressi. Uurimused on näidanud, et jalutamine stimuleerib ajukemikaalide, mida nimetatakse endorfiinideks, eritumist, mis soodustab lõõgastumist ja parandab meeleolu. Koeraomanikel, kes oma lemmikutega kaks korda päevas jalutavad, esineb harva stressi.

Kui aga stressi püütakse leevendada toiduga, milleks on tavaliselt magusad ja rasvased näksid, siis stress taastub kiiresti ja lisaks tõuseb ka kehakaal.

Kahjuks näitab statistika, et Eestis on alkoholi tarbimine suurenenud ja võib arvara, et nii mõnigi püüab oma muret alkoholiga leevendada. Siingi peab tõdema, et klaas veini võib tuju lühiajaliselt parandada, kuid rohke alkoholi tarbimine süvendab stressi ja kahjustab tervist.

Väheneb veresoonkonnahaiguste, sealhulgas insuldi risk

Veresoonkonnahaigused, sealhulgas insult, on maailmas enimlevinud haigused. Arvukad uurimused on näidanud, et käimine alandab kõrget vererõhku, vähendab veresoonte jäikust, et veri saaks kergemini kuudedesse voolata, mis on oluline organite korrapäraseks toimimiseks.

Kui kõndimine vähendab kõrge vererõhuga inineste vererõhku, siis madala vererõhuga ininesed peaksid samuti kõndima, kuna nendel tõuseb siis vererõhk ja südame löögisagedus, mis parandab kudede varustamist toitainete ja hapnikuga. Madala vererõhuga inimestel esineb sageli tasakaaluhäireid, mistõttu püsti tõustes peaksid nad olema ettevaatlikud ja kõndimisel võib võtta abiks käimiskepid.