Mida rohkem kordi koroonasse nakatuda, seda haigemaks inimene jääb - see on murettekitav järeldus uuest uuringust, mis valmis USAs.

Teadlased rõhutasid, et neil on vaja rohkem andmeid, enne kui saavad kindlalt öelda, kas ja miks võib koroona teisel, kolmandal või neljandal nakatumisel inimese tervist halvemaks muuta. Kuid kuna üha rohkem inimesi nakatub uuesti ning prognoositakse uut koroonalainet, on uuring oluline osa, et mõista pikaajalisi riske.