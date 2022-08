Koroonast eriti ohustatud inimrühm saab riski lihtsalt vähendada

«See oli suuruselt teine ​​​​uuring Covid-19 patsientidega Ameerika Ühendriikides ja seda rahastas riiklik vähiinstituut (NCI),» ütles Elisa Tong, California ülikooli Davise vähikeskuse sisearst ja vähiennetuse uurija. «Tulemused näitasid, et Covid-19 vaktsiini saamine vähendab oluliselt suremise riski nendel vähipatsientidel, kellel tekib Covid-19.»

Uuringut juhtisid Wisconsini ülikooli teadlased ja see hõlmas 104 590 patsienti 21 tervishoiusüsteemist üle Ameerika Ühendriigi. Uuringus vaadeldi hospitaliseeritud patsiente, kellel diagnoositi Covid-19 1. veebruarist 2020 kuni 30. septembrini 2021. Kokku 7141-l (6,8%) oli praegune vähidiagnoos ning 6749-l (6,5%) oli varem olnud vähk.

«Julgustav avastus oli see, et enamikul kunagise vähidiagnoosiga inimestel, kes olid nakatunud ja hospitaliseeritud Covid-19-ga, ei olnud suurem risk raskete tagajärgede, sealhulgas surma tekkeks, võrreldes nendega, kellel ei ole kunagi vähki diagnoositud,» ütles töö vanemautor Wendy Slutske Wisconsini ülikoolist. «See on oluline ja lootustandev leid, sest varajase avastamise ja ravi edusammude tõttu moodustavad vähi seljatanud inimesed üha suurema osa elanikkonnast.»