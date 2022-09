Sügisel hakkan trennis käima – päriselt ka!

Väga laialt levib arusaam, et trenni tehes tuleb paika panna eesmärk. Lohutan kohe, et kui seda pole, ei ole midagi katki. Treenimiseks ei ole alati vaja kindlat eesmärki. Regulaarne füüsiline aktiivsus võiks olla ja peaks olema meie elu loomulik osa. Seega võiks sihiks seada lihtsalt parema enesetunde ja tervise.

Alustada võiks sellest, et mõelda välja, mis on see, mida soovitakse harrastada, olgu selleks siis jooksmine, rühmatreeningud, tantsimine või suusatamine. Teine mõttekoht on, kus seda teha – kas seada sammud lähedalolevasse metsatukka terviserajale või spordiklubisse.