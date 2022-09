Eesti suurim liikumisuuring: aktiivsed inimesed on õnnelikumad

Uuringust selgub, et mitteaktiivsed ja väheaktiivsed on 57 protsenti õpilastest, täiskasvanutest 58 protsenti. Järsk murrang liikumisaktiivsuse vähenemise suunas toimub teises kooliastmes ehk 4.–6. klassis. Kui koolieas liiguvad rohkem tüdrukud, siis täiseas on aktiivsemad mehed. Laste liikumisaktiivsus on nädalavahetusel märkimisväärsemalt madalam kui nädala sees.

«Eesti vajab liikumispööret - süsteemset liikumisharjumuste muutmist, et kogu Eesti liiguks. Piisav liikumine on üks lihtsamaid, efektiivsemaid ja odavamaid tervelt elamise viise. Uuringust näeme, et enamikel täiskasvanutest pole tegelikult piisavaks liikumiseks takistusi – sagedaseim põhjus on motivatsioonipuudus. Selleks, et liikumisaktiivsuse edendamisel päriselt tulemusi saavutada, on tähtis eri valdkondade tugev koostöö ja panus,» rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

Maailma Terviseorganisatsiooni suuniste kohaselt peaksid lapsed liikuma päevas keskmiselt vähemalt 60 minutit, täiskasvanud nädalas vähemalt 2,5 tundi keskmise intensiivsusega või 75 minutit kõrge intensiivsusega.

Uuringu kohaselt pole veerandil Eesti elanikkonnast olnud kunagi sportlikku hobi. Samas näitavad tulemused, et sportliku hobi olemasolu loob suuremat rahulolu nii oma tervisega kui ka eluga üldiselt – nii aktiivsed lapsed kui ka täiskasvanud on õnnelikumad, rõõmsameelsemad, kaasatumad ja vähem endasse tõmbunud.