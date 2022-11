Saa teada, mitu viilu leiba tuleb päevas süüa, pluss tervislik säästuretsept

Päevas peaks sööma keskmiselt 3–5 portsjonit köögivilju ja 2–3 portsjonit puuvilju-marju. Keskmiselt on ühe köögiviljaportsjoni suuruseks 100 grammi ehk üks peotäis. Seega, et asi oleks selgem, siis võiks ühe päeva kohta süüa minimaalselt näiteks ühe porgandi, ühe väiksema peedi, ühe tomati, ühe õuna ja 1–2 dl marju. Proovi lisada värskeid või külmutatud köögivilju nii paljudele roogadele kui võimalik.

Ära pelga tarbida külmutatud köögivilju ja marju. Õigel ajal korjatud ja säilitatud köögiviljad säilitavad oma vitamiinid ja sobivad hästi, kui värskeid pole käepärast võtta või on lihtsalt kiire.

Leiba peaks päevas sööma umbes 3–4 viilu. Seda on hea teha kas mõne toidu kõrvale või võileibadena kiireks ooteks. Erinevaid leibu, näiteks täistera-, seemne-, rukkileivad võiks valida vaheldumisi ning pakendilt võiks jälgida, et kiudainete sisaldus 100 grammi leiva kohta oleks vähemalt 7–8 grammi.

Tihti ollakse arvamusel, et riis, kartul ja makaronid on süsivesikud ja nende söömine teeb paksuks. Tegelikult aga ei ole tegemist süsivesikute, vaid rohkelt süsivesikuid sisaldavate toiduainetega. Kui sööme neid mõistlikus koguses ja toitumine on mitmekesine, siis saame neist hoopis organismile vajalikke toitaineid. Riis ja makaronid ei tohiks siiski olla laual igapäevaselt.