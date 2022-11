KOKKUVÕTE ⟩ Millised olid selle nädala olulisemad terviseuudised?

Diabeet on sage raske haigus, mille esinemissagedus pidevalt suureneb.Rahvusvahelise Diabeediföderatsiooni hinnangutel põdes Eestis 2020. aastal 2. tüüpi diabeeti 6,2 protsenti täiskasvanud inimestest ehk iga 11. täiskasvanu. Tänavu 9 kuuga on tervisekassa diabeeti põdevate inimeste ravi toetanud enam kui 32 miljoni euro eest.

Ravimiamet kinnitab, et depressiooni raviks kasutatava ravimi Elontril varud on otsakorral. Sama toimeaine sisaldusega alternatiive Eestis ei turustata. Tarneraskused kestavad viimase info põhjal detsembri lõpuni. Hulgimüügiettevõtte kinnitusel saabuvad järgmisel nädalal Eestisse bupropiooni sisaldavad müügiloata ravimid Bupropiom Generis 150 mg ja Bupropiom Generis 300 mg.

Eelmisel reedel avaldatud USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse andmed näitasid, et uued alamvariandid BQ.1.1 ja BQ.1 on võimust võtnud. Need kaks moodustavad kokku umbes 44 protsenti uutest Covid-nakkustest, samas kui BA.5 moodustab vaid 30 protsenti. BQ.1.1 ja BQ.1 juhtude arv kasvab ka Ühendkuningriigis ja mujal Euroopas.