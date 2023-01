Kaalu langetamist tuleb alustada tasa ja targu

Iga uue aasta saabudes alustab suur hulk inimesi teekonda tervislikuma elu poole. On siis see tajutud võimalus alustada justkui puhtalt lehelt sellega, mis eelmisel aastal rappa läks, või miski muu, kuid «uus aasta – uus mina» on lubadus, mille annavad endale paljud.

Mure seisnebki selles, et neid lubadusi antakse iga aasta alguses uuesti ja tundub, nagu oleks sellest nõiaringist välja murda võimatu. Miks peab igal aastal hakkama tervislikku eluviisi uuesti juurutama, miks peab aina uuesti ja uuesti alustama? Põhjus on selles, et korratakse vigu, mida peaks just vältima, kui on soov edukalt ja püsivalt kaalu langetada.