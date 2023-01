Möödunud aastal käidi rohkem hambaarsti juures

Hambaarsti juures käis rohkem lapsi

Möödunud aastal käis hambaarsti juures 158 360 last vanuses 3-19- aastat, kelle hambahaiguste ennetuse ja ravi eest tasus tervisekassa ligi 33 miljonit eurot. Ortodontiateenust kasutas 20 470 last 10 miljoni euro eest.

Tervisekassa usaldusarst Tiia Zeigo toonitab, et just lapsevanem on see, kes vastutab lapse suutervise eest. «Kui lapsevanem aitab lapsel väikesest peale oma suuhügieeni eest hoolt kanda ning külastab lapsega regulaarselt hambaarsti, aitab see tagada, et laps jõuab täiskasvanuikka tervete hammaste ja igemetega,» nentis usaldusarst.