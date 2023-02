3 lihtsat sammu, mis viivad tervisliku kehakaaluni

Hea oleks, kui kirjutad oma põhjuse üles ja jätad selle endale kuhugi nähtavale kohal, kasvõi näiteks külmiku peale. Erinevatel inimestel võivad olla erinevad põhjused ning tähtis on vaid see, et põhjus oleks just sulle oluline. Samuti võid visualiseerida end, milline oled ja mida tunned, kui oled soovitud tulemuse saavutanud ning panna siis kirja plussid ja miinused. See võib aidata samuti selgust luua, kas sinu eesmärk on sulle päriselt tähtis ja kui palju positiivset see endaga kaasa toob.

2. samm – tuleb hakata tervislikult toituma

Tervisliku toitumise mõiste on paljude jaoks erineva tähendusega. Levinud on arusaam, et see on keedetud kana ja aurutatud köögiviljade söömine. Kuid mida see siis tegelikult endas hõlmab? Kui mina räägin tervislikust toitumisest, siis pean ma selle all silmas vajaduspõhist mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning head suhet toiduga. Toit peaks andma meile vajalikud toitained, vitamiinid, mineraalid, et toetada meie organismi tegevust, ning toidu kogus peaks vastama meie vajadustele ja eesmärkidele. Samas ei saa unustada, et toit ei ole vaid kütus, sellel on ka sotsiaalne ja kultuuriline roll ning see pakub meile ka maitseelamusi. Toit võiks pakkuda meile ka naudingut, mis tähendab, et me peaksime sööma seda, mis meile meeldib, mitte sundima end sööma midagi lihtsalt seepärast, et see on «tervislik». Lihtsalt tasub meeles pidada, et pea kõiki toite saab teha tervislikumas võtmes. Ning tervislik tähendab siinkohal seda, et toit ei annaks vaid tühje kaloreid, vaid sellel oleks meie organismi jaoks suurem toitaineline väärtus.