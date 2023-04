5 levinud müüti kolesterooli kohta, mida peab teadma

1. Kogu kolesterool on halb

Kolesterool on rakumembraanide oluline komponent, ehkki kõrge kolesteroolitase on paljude haiguste riskitegur, ei saaks inimene ilma kolesteroolita ellu jääda. See tähendab, et kolesterool pole läbinisti halb, vaid hoopis süütu kõrvalvaataja, keda tänapäevase elustiili juures valesti koheldakse.

Madala tihedusega lipoproteiin (LDL) kannab kolesterooli maksast rakkudesse, kus seda kasutatakse mitmetes protsessides. LDL-i nimetatakse ka «halvaks» kolesterooliks, kuna kõrge LDL-kolesterooli tase vereringes suurendab südame-veresoonkonna haiguste riski.

Kõrge tihedusega lipoproteiini (HDL) nimetatakse sageli «heaks» kolesterooliks, kuna see transpordib kolesterooli tagasi maksa. Sinna jõudes eemaldatakse kolesterool kehast, vähendades seeläbi kardiovaskulaarset riski.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul põhjustab kõrgenenud kolesteroolitase igal aastal 2,6 miljonit surmajuhtumit.

2. Olen tervislikus kehakaalus, seega ei saa mul olla kõrge kolesteroolitase

Muidugi saab! Kolesterooli tasakaal sõltub sellest, mida me sööme, aga ka geneetikast. Näiteks võib inimene sündida geneetilise kalduvusega kolesterooli mitte tõhusalt töödelda. Kuna tegemist on geneetilise probleemiga, kutsutakse seda perekondlikuks hüperkolesteroleemiaks ja see võib olla ühel inimesel 200-st.

Kehakaal sõltub pigem ainevahetusest ning tarbitud ja kulutatud kalorite tasakaalust. Isegi kui kaalunumber jääb normi piiridesse, võib kolesteroolitase olla ebanormaalne. Kolesterooli mõjutab söödud toit, uni, füüsiline aktiivsus, suitsetamine ja alkoholi joomine.

3. Kui mul oleks kõrge kolesteroolitase, siis oleks ka vastavad sümptomid