See terviseprobleem võib röövida sinult mälu

Uneapnoe mõjutab üle ühe miljardi inimese kogu maailmas. Kui sündroom on raske ja ravimata, võib see suurendada järgmiste tervisehädade riski: dementsus, Parkinsoni tõbi, hüpertensioon, südame-veresoonkonna haigused, sealhulgas infarkti ja insuldi tekkimise tõenäosust, ärevus, depressioon, elukvaliteedi halvenemine, liiklusõnnetused ja kõikvõimalikud suremused.

Uuringusse kaasati enam kui 470 uneapnoe sündroomiga meest, kes jäid vanusevahemikku 41-87. Uuringu käigus jälgiti päevasel ajal nende mõtlemiskiirust, visuaalset tähelepanu ja episoodilist mälu. Uurimuse eesmärk oli mõõta, kuidas need omadused on mõjutatud unefaasidest lähtuvalt: kerge uni, sügav uni ja REM-uni. Kõige suuremat rolli mängib õppimises ja mälutegevuses REM-uni. On tehtud kindlaks, et mälu, keskendumisvõime ja mõttetegevus on langenud uneapnoe tõttu ka 2. ja 3. unestaadiumis.