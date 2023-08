MÜÜTIDE MURDMINE ⟩ Kas vee joomine aitab kaalust alla võtta?

Kuigi täiskasvanute ja noorte seas tehtud uuringus leiti, et 500 milliliitri vee joomine suurendab lühiajaliselt puhkeolekus kulutatava energia hulka, on siiski kalorite põletamise mõju väike. Näiteks põletab iga keskmine täiskasvanu iga 500 milliliitri vee kohta ainult 20 kalorit. Lisaks on tõestatud, et selle mõju kestab vaid tund aega. Isegi, kui tarbida päevas 1,5 liitrit rohkem vett, oleks kalorite sääst väiksem kui näiteks ühes viilus leivas. Oluline on märkida, et uuringud on keskendunud peamiselt noortele ja tervetele täiskasvanutele, mistõttu on vajalik teha täiendavaid uuringuid teiste vanuserühmadega.