See tegevus soodustab paremat südametervist ja meelitab noori liikuma

Tegemist on laiema probleemiga ühiskonnas, tõdeb südamearst dr Martin Serg . «Tallinna Ülikooli uuringust ilmnes, et Eesti lapsed liiguvad päevas värskes õhus vähem kui vangid kinnipidamisasutuses. Järjest enam asendub füüsiline aktiivsus ekraaniajaga, mis on põhjustanud ka ülekaalulisuse kasvu. Tähtis on noortele juba varakult tekitada elukestvat liikumisharjumust ning asendada meelelahutuslikku ekraaniaega rohkema liikumisega.

Üks võimalik ja lõbus viis, millega noortes liikumispisikut kasvatada, on orienteerumine. Tervisekassa, liikumisaasta ja Eesti Orienteerumisliidu eestvedajad kutsuvad oma südametervisele suuremat tähelepanu pöörama ja pere- või sõpruskondlikult orienteerumist proovima. See on lõbus ja hasarti tekitav liikumisviis, millega looduses või linnas aktiivselt aega veeta ning avaldada positiivset mõju üheaegselt oma liigestele, lihastele, südamele ja ajutööle. Samuti on see ka väga seltskondlik ja sotsiaalne tegevus, mida võivad harrastada igas vanuses inimesed.