Miks ei aita unerohud paremini magada?

«Kui lamate voodis ja on möödas 30–50 minutit, peaksite tõusma ja midagi ette võtma: lugema, kuulama muusikat, tegema magama jäämiseks meditatsiooni,» ütleb Devlin, «Aga mitte mingil juhul ärge vaadake oma telefoni ega telerit.»

Devlin on Bostoni Brighami ja naistehaigla intensiivravi osakonna teadur ning Northeastern's Bouve'i terviseteaduste kolledži farmaatsia ja tervishoiusüsteemide professor. Ta uurib sedatiivsete ravimite ja kvaliteetse une vahelist koostoimet patsientidel ja eriti nende seost deliiriumiga.

Uni on Devlini sõnul keerukas füsioloogiline protsess ning parem arusaam sellest on võti, et vältida öösel vähkremist.

Devlin selgitab, et une komponente, mida saab hinnata, on kolm.

Enamik inimesi toetub eelmisest õhtust pärit unetajule.

Teine meetod on uneuuring või füsioloogiliselt une jälgimine, mõõtes, kuidas inimesed uneperioodil liiguvad ja hingavad ning kas unega seotud elektrisignaalid tegelikult läbi aju rändavad.

Lõpuks mõõdetakse inimese ööpäevarütmi – neurokeemilist viisi, kuidas inimesed tunnevad end öösel väsinuna ja ärkavad hommikul värskena.

Kuid enamikul ühiskonna lemmikutest unetusevastastest ravimitest on nendele une põhikomponentidele piiratud või mitte ühtegi mõju.

Teatud ravimid ja alkohol on näiteks rahustid – see tähendab, et need lõõgastavad teid, kuid tegelikult takistavad saavutada kvaliteetset taastavat und. Sama kehtib ka käsimüügis müüdavate uneravimite ja retsepti alusel väljastatavate unetuse ravimitega.