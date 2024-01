Golgi aparaat on oluline osa taimede ja loomade rakkudest. Selle avastas aastal 1898 juhuslikult bioloog Camillo Golgi. Golgi aparaadi ülesandeks on valkude ja lipiidide töötlemine ning pakkimine enne nende transporti teistesse rakuosadesse või väljutamist.

Golgi aparaadi osa, mida teadlased nüüd uurisid, nimetatakse COG valguks, mis on seotud rakustressiga ja mängib olulist rolli raku elu pikkuses. COG valk aitab Golgi aparaadil siduda suhkruid (süsivesikuid) teiste valkude ja lipiididega enne nende transportimist. See protsess, glükosüülimine, on raku funktsiooni ja paljude bioloogiliste protsesside, näiteks valkude pakkimise ja immuunfunktsiooni jaoks kriitilise tähtsusega.