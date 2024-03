Istuv eluviis on üha tavalisem ja me teame, et see on seotud suurema tõenäosusega surra südame-veresoonkonna haigustesse, saada vähk või diabeet või elada vähem aastaid. Need riskid on väiksemad inimestel, kes teevad rohkem samme ja tempokamalt. Kuid siiani pole selge, kas väga väheliikuvad inimesed suudavad neid murettekitavaid terviseriske igapäevaste sammudega korvata, vahendab ScienceAlert.