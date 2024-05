Nõmmel algavad tasuta treeningud

Nõmmel on välijõusaale 22, kolm nendest on kaasajastatud muudetavate raskustega jõulinnakud. Selleks, et neid seadmeid tervisesportlastele tutvustada ja õigeid tehnikaid ette näidata, korraldab Nõmme Linnaosa Valitsus maikuus kolmapäeviti tasuta treeningud kogenud personaaltreeneri juhendamisel.