SUVEKS VORMI Vastupidavustreeningut saab veelgi efektiivsemaks muuta

Kombineeritud harjutused hõlmavad mitmete liigeste ja lihasrühmade koostööd. Näiteks surumises liiguvad teie õla- ja küünarliigesed koos. See on suunatud rindkere, õla ja triitsepsi lihastele. Kui aga teete kükki, kasutate reie- ja tuharalihaseid, selga ja isegi südamiku lihaseid. See võib aidata mõelda liitliigutustele, rühmitades need peamiste liikumismustrite järgi.

Näiteks järgivad mõned alakeha harjutused kükimustrit. Seetõttu on levinud harjutused keharaskusega kükid, raskustega kükid, väljaasted ja poolkükid.

Ülakehaga kombineeritud harjutused saab rühmitada tõukemustriteks (näiteks vertikaalsed kangitõsted) või tõmbemustriteks (näiteks lõuatõsted).

Seevastu isolatsiooniharjutused on liigutused, mis toimuvad ühes liigeses. Näiteks biitsepsi harjutused nõuavad liikumist ainult küünarliiges ja treenivad biitsepsi lihaseid. Triitsepsi harjutused ja nn lendamised (käed kõrvale tõstmised) on teised isolatsiooniharjutuste näited.

Paljud liitharjutused jäljendavad liigutusi, mida me iga päev teeme. Näiteks diivanilt püsti tõusmine või istumine jäljendab kükkide tegemist, vertikaalne press jäljendab raske kasti asetamist kõrgele riiulile jne. Noore inimese jaoks, kes on heas vormis, ei pruugi selliste harjutuste taga olla mõte, et tänu neile, saan igapäevaülesannetega paremini hakkama. Vanemas eas aga kaotatakse nii jõudu kui lihasmassi. Mehed kaotavad kümnendi jooksul umbes viis protsenti oma lihasmassist, naised aga umbes neli protsenti kümnendi jooksul.