See lihtne tegevus võib aidata vähendada alaseljavalu

19. juunil ajakirjas The Lancet avaldatud uuring tõstab esile käimise eeliseid tervisele, eriti nende inimeste puhul, kellel on alaseljavalu.

2020. aasta andmed näitavad, et umbes 619 miljonit inimest kogevad alaseljavalu ja teadlaste hinnangul kasvab see arv 2050. aastaks 843 miljonini.

«Kui suudame suunata fookust seljavalu ennetamise, aitab see tervishoiusüsteemile tohutult kaasa,» ütles Natasha Pocovi, kes on uuringu esimene autor ja terviseteaduste osakonna teadur Macquarie ülikoolis Austraalias.

Uuringu tulemused on paljulubavad ka seetõttu, et erinevalt paljudest tegevusvormidest on kõndimine enamiku inimeste jaoks ohutu ja juurdepääsetav treening, lisas Paul Cooke, kes on New Yorgi erikirurgia haigla füsioterapeut.