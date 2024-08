Septembris toimuv Spordinädal kutsub koos liikuma

«Sel aastal toimub Spordinädal juba kümnendat korda ning selle juhtmõtteks on «Liigume koos!», ütles SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse projektijuht ja Euroopa spordinädala koordinaator Eestis Renna Nelis. Ta lisas, et Spordinädala eesmärk on julgustada liikuma väikeste sammudega aktiivsema elustiili poole eelkõige neid, kes liikumist mingil põhjusel veel harrastanud ei ole. Nelis märkis, et läbi avatud treeningute, kogukondlike algatuste ja traditsiooniliste liikumissündmuste saame pakkuda meelepäraseid liikumisviise, mida tervise nimel harrastama hakata. «Koos liikudes on uuringute kohaselt motivatsioon ja liikumisest saadav kasu ka suurem,» lisas Nelis.