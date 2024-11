5 nõuannet tervislikuma eluviisi saavutamiseks

Liigu regulaarselt

Liikumine on tervise aluseks ning igapäevane kehaline aktiivsus hoiab südame, lihased ja vaimu tugevana. Euroopa Kardioloogide Seltsi soovituse järgi võiks iga päev leida aega vähemalt 30-minutiseks liikumiseks. «Isegi väike jalutuskäik või kodune treening mõjub hästi – liikumine ei pea olema intensiivne, aga selle regulaarsus on ülimalt oluline,» ütleb Teder.

Toitu mitmekesiselt ja eelista taimset

Tervislik toitumine ei tähenda ainult piiranguid, vaid ka mitmekülgsust. «80 protsenti toidust võiks olla taimne, et hoida keha ja vaimu tasakaalus,» soovitab Teder. Täisteratooted, köögiviljad ja puuviljad pakuvad rohkelt vajalikke vitamiine, mineraale ja antioksüdante. Teder rõhutab ka kvaliteetsete rasvade tähtsust. «Pähklid, seemned ja värske oliiviõli toetavad südame tööd ja aitavad hoida kolesteroolitaset,» toob ta näite.

Jälgi oma une kvaliteeti

Uni on oluline, et keha saaks taastuda ja immuunsüsteem tugevana püsiks. Unehäired ja magamata ööd kurnavad tervist kiiremini, kui me arvata oskame. Kvaliteetne uni aitab parandada keskendumisvõimet, tuju ja energiataset. Tehnoloogiaeksperdi ja Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul on une kvaliteeti jälgivate uute nutikellade süsteem täpsem kui kunagi varem.

Joo piisavalt vett

Vesi on meie keha põhikomponent ning piisav veetarbimine on oluline, et organism saaks korralikult toimida. «Sageli aetakse janu segi näljaga, mistõttu sööme rohkem kui keha tegelikult vajab,» selgitab Teder. Täiskasvanutele on soovitatav juua vähemalt 1,5-2 liitrit vett päevas, aga individuaalsed vajadused võivad varieeruda sõltuvalt aktiivsusest ja kliimast.

Vähenda stressi ja leia tasakaal

Stress on paljude terviseprobleemide peamine põhjus. Väike stress on loomulik, kuid pikaajaline stress mõjutab südame-veresoonkonda, und ja üldist heaolu. «Leia iga päev endale hetk lõõgastumiseks – see võib olla meditatsioon, jalutuskäik looduses või lihtsalt rahulik lugemishetk,» soovitab Teder.