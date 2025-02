Uus uuring näitab, millist üllatavat kasu pakub lõunauinak

Hiljutises uuringus, mis avaldati ajakirjas Journal of Sleep Research, analüüsiti, kuidas lõunauinakud mõjutavad loomingulist probleemilahendust. Texas State University teadlased korraldasid katse 58 alla 30-aastase osalejaga. Pooltel katsealustel lubati enne ülesande lahendamist teha kahetunnine lõunauinak, samas kui teised pidid lahendama selle väsinuna. Tulemused näitasid, et maganud osalejad lahendasid 43 protsenti ülesannetest, samas kui ärkvel püsinud rühm lahendas vaid 15 protsenti.

Teadlased järeldasid, et uni, eriti REM-uni, aitab inimestel kasutada varasemaid kogemusi uute probleemide lahendamisel, vahendab Medical Daily. REM-uni on unefaasis, kus aju on sama aktiivne kui ärkvel olles ning see tugevdab seoseid, mis pole tavateadvuses ilmselged. Uuringu juhtivautor Carmen E. Westerberg selgitas, et une ajal toimuv teadmiste ümberkorraldamine toetab probleemilahendust, aidates luua uusi seoseid vanade ja uute mälestuste vahel.