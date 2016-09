Lasteaiakasvataja teipis autistlikul lapsel suu kinni

«Fakti saan kinnitada ja esialgsetele andmetele tuginedes saan öelda, et selline asi on lubamatu,» kommenteeris Paide vallavanem Veljo Tammik. Tema sõnul põhjendas lastead oma kasvataja käitumist sellega, et tegemist oli sobitusrühma lapsega, kes ei jäänud magama ja häiris teiste und.

«Minu isiklik arvamus on, et ma ei pea töösuhte jätkumist selle kasvatajaga võimalikuks. See on niivõrd ebaprofessionaalne lähenemine, sõltumata põhjustest. Olen kuulnud, et lapsel polnud selle vastu justkui midagi ja, et see toimus mängulises vormis, kuid selliseid asju ei tohi juhtuda. See on niivõrd ebaprofessionaalne. Kasvataja peab sellistes olukordades suutma igal juhul üle olla. Antud juhul ei suutnud,» rääkis Tammik. Ta lisas, et hetkel on tal juhtunuga seoses siiski ka endal väga palju küsimusi, millele on enne olukorrale lõpliku hinnangu andmist tarvis vastuseid.

«Olen täiesti šokeeritud, et selliseid asju tänapäeval, 21. sajandi Eestis tehakse,» kommenteeris Eesti autistide ühingu juhatuse esinaise Marianne Kuzemtšenko. «See on absoluutselt lubamatu. See ei ole kusagilt pedagoogikast tulnud võte. Olen väga üllatunud, et üks pedagoog üldse sellist võtet kasutab. Minu arvates ei ole see aktsepteeritav ühegi lapse puhul ja eriti veel ühegi erivajadusega lapse puhul Õpetajad saavad ju hariduse ja neid õpetatakse, mis on aktsepteeritud ja see on all pooligasugust arvestust. Seda ei tohi kindlasti teha.

Autistlikule lapsele võib selline teguviis Kuzemtšenko hinnangul mõjuda eriti halvasti. «Neil on sageli erinevat tüüpi tunnetusprobleemid ja kui lapsel on materjaliga probleem, hinagimse ja lõhnadega probleem, siis võib suu kinni teipimine tekitada ikkagi sügava trauma, millest on tulevikus päris raske lahti saada,» selgitas ta. «Kui on kõnelev laps, siis suudab ta võib-olla väljendada, mida ta tundis ja kui ebameeldiv see oli, aga kui me räägime vähese kõnega või kõnetust autistlikust lapsest, siis ta ei saa ju öelda, mis tundeid see temas tekitab. See võib lõppeda väga tugeva protestikäitumisega ja ebameeldiva käitumisega ka õpetaja ja teiste laste jaoks. Päris kindlasti on see lubamatu. Kindel on see, et mina lapsevanemana oma last sellise kasvataja kätte rohkem ei usaldaks.»

«Selleks, et sellise meetodi peale üldse tulla, peab olema väga eriline tegelane ja ma pean ütlema, et minul on küll väga vedanud, sest mina ei ole kogu oma pika ajaloo jooksul veel kohanud ühtegi sellist õpetajat, kes niimoodi käituks ja tahaks loota, et neid rohkem ei ole ka. Kindlasti peaks midagi ette võtma, sest usun, et ükski lapsevanem ei ole nõus, et tema lapsega nii käitutakse» lisas Kuzemtšenko.

Kuzemtšenko sõnul on autistlikel lastel väga sageli uinumisprobleeme. «Sel juhul tuleks vanematega vestelda ja uurida,millised on need abivahendid ja väikesed nipid, kuidas lapsel aidata magama jääda, et see rühm toimiks tervikuna ja see laps oleks seal hoitud, kaitstud ja turvatud, samuti ka teised lapsed.»

Lasteaia juhtkonnaga pole seni olnud võimalik ühendust saada.