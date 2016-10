Kolme ravimit Eestist enam ei saa

Ravimiameti teatel on kolm müügiloa hoidjat andnud teada ravimitest, mida tulevikus Eestist enam osta ei saa. Kui kahe esimese puhul jäävad müügile sarnased ravimid, siis kolmanda tarbijad peaksid ravi jätkamiseks konsulteerima arstiga.

Müügilt kaovad ravimid Venoruton 20 mg/g geel, Afrin Chamomile ninasprei 0,5 mg/ml ja Inspra 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid.

Ravimi Venoruton toimeaine on rutosiid ja seda kasutatakse pindmiste veenide põletiku tagajärjel tekkinud tursete leevendamiseks. Hetkel on ravim veel apteekides saadaval. Jätkuvalt jäävad müügile Venoruton forte 500 mg tabletid ja Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid.

Afrin Chamomile on ninakinnisust leevendav ravim, mille toimeaine on oksümetasoliin. Müügile jäävad Afrin ja Afrin Menthol ninasprei ning samuti on apteekides saadaval teised samadel näidustustel kasutatavad ravimid.

Inspra toimeaine on eplerenoon, mis aitab kontrolli all hoida vererõhku ja südame tööd. Hetkel jätkub Inspra 50 mg tablettide müük, kuid peagi kaovad need lõplikult müügilt. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma raviarstiga.