Haigekassa uus teenus vihastas lastearste

Kliinikumis on seni lapse voodipäeva hinnast lisaks raviga seonduvale nõustamisele kinni makstud ka mõningad psühholoogi nõustamised ning füsioterapeudi õpetused selle kohta, kuidas teha lastega harjutusi või neile näiteks vajalikku massaaži teha.

Krooniliselt haigete laste ravi tuleks väärtustada

Veelgi keerulisem on Einbergi sõnul lastega, kellel diagnoositakse raske krooniline haigus, kus ravi ja hooldus on pikaldased. Sel juhul tuleb lapsevanemat õpetada, kuidas haigusega hiljem kodus toime tulla.

Just krooniliselt haigeid lapsi puudutab ka teine hinnakirja sisse viidud muudatus. «Krooniliselt haigete laste jälgimisega tegelevad eriresidentuuri läbinud oma ala tippspetsialistid,» rääkis Einberg. Tema sõnul on oluline tähele panna, et erinevalt täiskasvanutest toimuvad lapse kehas ja arengus pidevalt suured muutused. «Näiteks diabeediga lapse jälgimisjuhis näeb neli korda aastas ette lapse põhjaliku läbivaatuse koos ravi korrigeerimise ja nõustamisega. Iga visiit on arstile esmane tänu vahepeal toimunud muutustele,» selgitas Einberg.

Haigekassa uue hinnakirja järgi makstakse Tallinna lastehaiglale kroonilist haigust põdeva lapse põhjaliku läbivaatuse, ravi korrigeerimise ja nõustamise eest 12,08 eurot. Eieri hinnangul on see pediaater-spetsialisti tööd alavääristav hind. «Võrdlusena toon e-konsultatsiooni hinna, mis on 13,73 eurot. See on ebaõiglne ja täiesti arusaamatu. Kuidas on patsienti nägemata võimalik maksta visiidi eest rohkem kui haiget konsulteerinud ja läbivaatuse teinud lastearsti visiidi eest?» oli Einberg nõutu.

Eelarvetehniline muudatus

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuhi Karin Volmeri sõnul on tegemist üksnes eelarvetehnilise muudatusega, mis ei mõjuta lastele osutatavat raviteenust. Volmer väidab ta, et kokkuvõttes sai Tallinna lastehaigla muudatuste mõjul raha hoopis juurde. Kui 2016. aastal oli lastehaigla ja haigekassa lepingu maht 22,7 miljonit eurot, siis 2017. aastal on eelarve 200 000 euro võrra suurem. Raha sai lastehaigla kokkuvõttes juurde vaatamata sellele, et lapsega haiglas olevate lapsevanemate voodipäeva eest maksab haigekassa lastehaiglale sel aastal varasemaga võrreldes 118 000 eurot vähem.

Seevastu Lutsu sõnul kaotab Tallinna lastehaigla hetkel kehtestatud hinnakirja alusel lapsevanemate voodipäevade arvelt 130 000 eurot aastas, samas kui esialgse kärpekava kohaselt oleks haigla kaotanud üle 400 000 euro.

Volmer rõhutas, et haigekassa hinnakiri vaadatakse üle igal aastal ja selle käigus uuendatakse kokkuleppel Eesti haiglate liiduga ka voodipäevatasusid. «Hooldaja voodipäevatasu on teistest voodipäevadest erinev, sest sisaldab peamiselt üld-, mitte ravikulusid. Paraku maksis haigekassa seni hooldaja haiglas viibimise eest hinda, milles sisaldus ka ravi, mida hooldajale tegelikult ei osutatud,» rääkis Volmer. Ta lisas, et haiglaravil olevate laste vanemad vajavad nõustamist ja professionaalset tuge sõltumata sellest, kas nad on koos lapsega haiglas või mitte. Selle jaoks planeeritud tervishoiutöötaja tööaeg sisaldub Volmeri sõnul juba lapse voodipäeva hinnas.

Hinnakiri võik olla läbipaistvam

«On väga oluline, et lapsevanemal oleks võimalik koos oma haige lapsega haiglas olla ning et selleks oleksid vastavad võimalused loodud. Teisalt on haigekassa seisukohast väga oluline ka see, et kõik haigekassa rahastatavate teenuste kirjeldused oleksid võimalikult täpsed ja sisaldaksid kõiki komponente, mida just selle teenuse raames osutatakse,» selgitas haigekassa pressiesindaja Liis Hinseberg. See aitab tema sõnul haigekassal raviteenuste vajadust analüüsida ja rahastust planeerida.