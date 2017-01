Nutitelefon rikub trenni ära

Hiljuti ajakirjas Performance Enhancement & Health avaldatud uuringus toodi välja, et treeningu ajal tekstisõnumeid saatnud inimeste tasakaal ja stabiilsus oli 45 protsenti kehvem kui neil spordisõpradel, kes sõnumeid ei saatnud, kirjutab TIME. Telefoniga rääkimine muutis tasakaalu 19 protsenti halvemaks. Teadustöö autorite sõnul mõjutab helistamine trennitegijat küll vähem kui sõnumite saatmine, kuid on siiski ohtlik, kuna võib tuua kaasa vigastusi.

Uuringut juhtinud Michael Rebold Ohio Hirami kolledžist tõdes, et see võib viia jooksulindil või õues kukkumiseni või pahkluu väljaväänamiseni.

Ka mullu ajakirjas Computers in Human Behavior avaldatud uuringus tõdeti, et inimesed, kes saatsid treeningu ajast 20 minutit sõnumeid, tegid ligi 10 minutit madala intensiivsusega trenni ning treenisid intensiivselt vaid seitse minutit. Ilma telefonita treeninud inimesed tegid madala intensiivsusega trenni vaid kolm minutit ning 13 minutit kulus intensiivsele liigutamisele.

Kuigi tundub loogiline, et telefon võib segada keskendumist, on Rebold üllatunud, et telefoni mõju inimeste sportlikutele sooritustele on nii suur. «Mõlemas uuringus osalesid tudengid ning võiks ju arvata, et digiajastul sündinud suudavad paremini rööprähelda kui tulemustest selgus,» nentis ta. See paneb teadlased mõtlema, et millised oleksid uurimistulemused, kui osalejad oleksid olnud vanemad inimesed.

Mõlemad teadustööd uurisid väga spetsiifilisi aspekte: ühes testiti 45 inimese tasakaalu ning teises jälgiti 32 inimese käitumist jooksulindil.

Hea uudis on aga Reboldi sõnul see, et telefoniga ühendatud kõrvaklappidest muusika kuulamine ei mõjutanud oluliselt treenijate tasakaalu. Tema varasem uurimistöö on näidanud, et liikumise ajal muusika kuulamine aitab suurendada treeningu intensiivsust ja nauditavust. Samas tasub trennilaulud enne välja valida, sest ka nende vahetamine trenni käigus võib viia vigastusteni.