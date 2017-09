Kollastes doonoritelkides annetati suvega üle tuhande liitri verd

«Tänavune vihmalembene suvi pakkus meie doonoritelkide tuurile nii vihma, tormituult kui ka mõõdukat päikest. Vaatamata ilmaviperustele külastas meie rõõmsaid kollaseid telke üle 3600 inimese, kellest 3018 said ka doonorina head teha ning suuresti tänu telkides verd loovutanud abivalmis ja rõõmsatujulistele inimestele said kõik verd vajanud patsiendid abi,» kirjeldas regionaalhaigla verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste.

Art lisas, et erilist heameelt tegi ka doonoritelt saadud positiivne tagasiside, ladus koostöö koostööpartneritega päästeametist, kaitseväest ja kaitseliidust ning see, et juba teist aastat on kõige rahvarohkemateks folgipealinna Viljandi telgid, kus püstitati selle suve rekord. Nimelt loovutas 9. augusti telgis verd 163 tublit mulki.

PERHi verekeskuse doonoritelgid peatusid suvel Keilas, Paides, Raplas, Haapsalus ning kahel korral Rakveres ja Tallinnas. 20 päeval loovutas verd 2118 doonorit, kellest 304 olid esmased doonorid, kokku koguti 953 liitrit verd.

TÜ Kliinikumi verekeskuse telgid olid Tartus Raekoja ja Viljandis Vabaduse platsil. Nelja päevaga loovutas kahe linna telkides verd 479 inimest, esmadoonoreid oli neist 111, kokku koguti 215 liitrit verd.

Pärnu Haigla veretalituse doonoritelgid olid püsti mais ja septembris, neljal päeval loovutas telkides verd 421 inimest, 75 doonorit tegid seda esimest korda, kokku koguti 190 liitrit verd.

Dr Riin Kullaste paneb kõigile südamele, et vaatamata doonoritelkide suve lõpule on endiselt doonoriks oodatud kõik, kelle vanus ning tervislik seisund lubab regulaarselt verd loovutada, sest paraku pole keegi õnnetuste ja haiguste eest kaitstud ning ühel päeval võib doonoriverd vajada ükskõik milline inimene.

Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti. Kõige sagedamini vajavad doonorverd vähihaiged, sünnitajad ja imikud ning raskete operatsioonide patsiendid, aga ka aneemia, verejooksu, raske trauma ja mitmete teiste haiguste põdejad. Eesti haiglates tehakse vereülekanne ligi 18 000 patsiendile aastas.