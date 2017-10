USA poiss langes seletamatult 11 päevasesse unne

Seitsmeaastane Kentucky poiss jäi 11 päevaks sügavasse unne ja arstid ei tea miks, vahendab WDRB.

Poisi ema Amy Shaw ütles, et tema ja poeg olid koos pulmas ja poeg oli tõeline peohing. Peale pulma ootas ema, et poiss on väsinud nagu tavaline seitsmeaastane, kuid ei suutnud uskuda, mis järgmiseks juhtus.

Wyatt jäi magama ja ei tõusnud üles järgneval 11 päeval. Poiss on olnud Nortoni lastehaigla patsient Louisville´s oktoobri esimesest nädalast.

Poisi äratas üles ravim, millega tavaliselt ravitakse krampe. Kuid arstid on endiselt hämmeldunud, sest kõik testid, mis Wyattile tehti, tulid tagasi puhtalt.

Arstid ütlesid, et ilmselt ei saa nad kunagi teada, mis poisiga juhtus, kuid teevad talle nüüd taastusravi, et tema olukorda parandada. Wyattil on probleeme kõndimisega, kuid tema rääkimine paistab paranevat, ütles uudistekanal.