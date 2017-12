20 soovitust, kuidas pühade ajal tõesti tervislikuks jääda

1. Tee plaane ja pane need kirja

Pane pühade ajale planeeritud tegevused juba varakult kalendrisse kirja, soovitab toitumisnõustaja Wendy Bazilian. Nii saad olla pühade aja aktiivne ja ei pea muretsema, et laiskled ja ei tee midagi erilist.

2. Kujunda ümber oma ootused

Lepi sellega, et detsembrikuus on võimatu või vähetõenäoline teha igapäevaselt trenni. Püüa luua treeningute plaan, mis on võimalikult realistlik, et suudaksid sellele pühenduda.

3. Kui võimalik, mine varakult magama

«See on hämmastav, kui hästi aitab varakult magamaminek terviserutiinide püsimisele kaasa,» rääkis toitumisnõustaja Rachel Begun.

4. Võta lõuna kaasa

Võta eelmise õhtusöögi jäägid järgmisel päeval lõunasöögiks tööle kaasa. «Nii ei lange sa tüüpilise kontori toidukoha söögi lisakalorite ohvriks,» rääkis Bazilian.

5. Mahuta päeva trenn

Tee näiteks üks minut kosmonautte, kolm minutit istesse tõuse ja üks minut kätekõverdusi ning seejärel korda harjutusi, rääkis treener Stacey Griffith.

6. Barre treening või baar?

Kohtud sõpradega ja teete baaris mõned joogid? Tee sõpradega kohtumistest pigem higistamise pidu ehk tehke koos trenni, soovitas kuulsuste treener Kira Stokes.

7. Seisa Rootsi lauaga silmitsi

«Inimesed on justkui loodud sööma, kui söök on saadaval,» rääkis Powell. Tema soovitab täita enamik taldrikust värviliste köögiviljadega, lisades sinna veidi proteiini. Pärast seda tasub Rootsi lauast lahkuda ja nautida oma toitu teises ruumis, et ei tekiks kiusatusi.

8. Plank, kink, plank

Kui pakid kinke, siis tee iga paki vahel üks minut planki, soovitab Stokes. «Iga liigutus loeb,» lisas ta.

9. Tee paus

Kui sul ei ole trenni jaoks üldse aega, siis ära mõtle üle. Ühe treeningu vahele jätmine ei muuda keha, ütles Funtensity looja Jonathan Ross.

10. Valmista ette

Tee juba pühapäeval järgnevateks päevadeks toit valmis. Näiteks rösti hakitud ja maitsestatud köögivilju ahjus, soovitas Powell.

11. Joo õhtusöögi ajal vett

Kui loobud veinist või muust alkoholist, saad süüa rohkem, sest alkoholi kilokalorid jäävad saamata, rääkis füsioloog Jim White.

12. Otsi tervislikumaid alternatiive

Vaata ja uuri retsepte, ehk saad muuta püdadetoidud tervislikumaks. Näiteks võib katsetada tervislikumatest koostisosadest piparkooke või lisa hoopis jõululauale tervislikke salateid.

13. Roni

Kõnni treppidel viis minutit.

14. Loe samme

Kui sul pole sammulugejat, siis võid katsetada näiteks (tasuta) telefonirakendusi. Sammude jälgimine aitab mõelda, kui palju oled liikunud.

15. Ole vastutustundlik

Kui oled peol, langeta tervislikum valik nii toidu kui ka joogi osas.

16. Mine õue

Treenimine ei pea olema piin või lihtsalt lindil kindate sammudeni jõudmine, rääkis Ross. Vali endale õues (lähtuvalt ilmale) meelepärane tegevus, näiteks võid minna uisutama, suusatama, kõndima või jooksma.

17. Tee esmaspäeval suppi

Valmista nädala alguses suur potitäis suppi. Tee näiteks kõrvitsa või porgandi püreesuppi. Kui suppi jääb pärast sööki üle, pane supp väikeste portsjonite kaupa eraldi kaussidesse ja külmuta need ära. Nii on neid hea kiirelt võtta ja süüa, kui kõht on väga tühi. Pärast külmutamist võid lisada supile näiteks seemneid või täisteraleivast kuubikuid.

18. Broneeri treeningud ette

Registreeri end tasulistesse treeningutesse, kuhu minemata jättes kaotaksid oma raha. Võid ka sõbra kaasa kutsuda, see suurendab motivatsioobi veelgi.

19. Ühe-minuti-kolmapäev

Stokes soovitab oma lemmiktrenni, mis kestab vaid 60 sekundit. Alguses tuleb teha 20 sekundit kükke, seejärel 20 sekundit kosmonaute ja pärast seda mägironijat.

20. Kui reisid, reisi nutikalt

Minnes reisile tasub võtta kaasa tervislikke näkse, sest näiteks lennujaamades või bensiinijaamades on palju ebatervislikke ahvaltusi, mis tunduvad tühja kõhuga küll hea ja kiire lahendus, kuid pole seda.