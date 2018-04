Mida teha, kui jooksmisel hakkab küljes pistma?

On erinevaid teooriad, miks joostes pistma hakkab, kirjutab Runtastic spordiblogi. Üheks seletuseks on näiteks nõrgenenud vere- ja hapnikuvarustus diafragmas ehk vahelihases, mis tekitab krambid ning viib kõhukelme ärrituseni. Diafragma mängib hingamises väga olulist rolli. Jooksmine viib selle mõnel määral šokiseisundisse, sest igal sammul liiguvad nii meie siseelundid kui ka diafragma, kui hingame järsult sisse ja välja. Kõik see tekitab kehas pinget, mis võibki tipneda diafragmas tekkivate krampidega.

Samas häirivad diafragma toimimist ka vale hingamine, rühiprobleemid, liiga kiire jooksuga alustamine, nõrgad kerelihased, vale jooksustiil ning liiga täis kõht. Üldiselt on pistmine aga ohutu, kuid võib olla väga valus. Ilmselt ei ole see meelepärane ühelegi jooksjale, kui ta peab selle mure pärast võistluse katkestama.

Hea uudis on ka see, et jooksmine ise aitab samuti selle vastu, et pistmist esineks aina vähem. Seda seepärast, et joosteski treenid vahelihast ning parandad iga korraga oma vastupidavusvõimet.