Kolm nippi, kuidas kiiremini tugevad käsivarred treenida

Levinud viga on käte jaoks liiga paljude erinevate harjutuste tegemine. Eraldiseisev harjutus treenib ainult ühte lihast või lihasgruppi, sest töötab ainult ühe liigesega. Tervet keha treenivad harjutused aktiveerivad erinevad lihasgrupid korraga. Tehes lõuatõmmet altkäe haardega tõstad tervet oma kehakaalu, kuid harjutus on võrdlemisi turvaline liigestele.

Lihased kasvavad raskustega, kuid see ei tähenda, et peaksid oma kätest ühe päevaga viimse jõu välja pigistama ning need terveks ülejäänud nädalaks unustama. Nagu iga lihasgrupiga, proovi treenida mõõduka koormusega terve nädala jooksul. Kuigi võid lugeda, kuidas kulturistid treenivad rinda kord nädalas, jalgu kord nädalas, jne, siis ei ole see tavatreenijale kõige parem soovitus. Kui tõstad raskusi ilma lisaaineid tarbimata, siis on vaja valgusünteesi stimuleerida iga 48–72 tunni tagant.