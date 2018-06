Öise eluviisi harrastajaid ohustab see vaimse tervise häire

Enam kui 32 000 naisega läbi viidud uuringus selgus, et naistel, kes ärkavad loomulikult varavalges ning viibivad kauem aega päevavalguse käes, on märksa väiksem risk psüühikahäirete tekkeks, vahendas Independent.

Uuringus leiti, et hilisematel ärkajatel on suurem tõenäosus langeda depressiooni isegi siis, kui teised ohustavad tegurid (üksi elamine, suitsetamine, vallalise suhtestaatus) kõrvale jätta.

«See ütleb meile, et kronotüübil võib olla suuremgi mõju depressiooni tekkele kui keskkondlikel ja elustiili puudutavatel teguritel,» sõnas uuringu juhtivautor Celine Vetter. Põhjus peitub tema sõnul selles, et kronotüüpi mõjutab aeg, mil inimene viibib päevavalguse käes ning see omakorda määrab ka depressiooniriski tõenäosuse.

Järgmise tähtsa sammuna tuleb Vetteri arvates välja selgitada, kas seos on ka kronotüübi ning geneetika vahel ehk kui näiteks ema on hommikuinimene, siis kas selliseks saab tõenäoliselt ka tütar. Samas rõhutas Vetter, et uuringutulemus ei tähenda, et öise eluviisiga inimesed peaksid hakkama kartma, et neil areneb kindlasti välja depressioon.