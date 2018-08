9 lihtsat nippi, kuidas valmistada tervislik ja kõhtu täitev smuuti

Enamasti peetakse smuutisid tervislikuks, kuid vahel võib sinna enda teadmata lisada toitained, mis teevad joogi väga kaloririkkaks, vahendab portaal Myfitnesspal. Selles ei ole midagi hullu, kui sa päeva jooksul palju liigud. Sel juhul põletad need kalorid ära ning smuuti annab energiat, et oma päev edukalt mööda saata.

Kui on aga plaan kaalust alla võtta või liikumist jääb väheks, võivad smuutid kaalule hoopis karuteene teha. Teisest küljest ei ole suurt mõtet ka smuutil, mis pole eriti toitainerikas ning peale selle joomist tunned ennast ikka näljasena.

«Kui smuutisse lisada õigeid toitaineid, võib see olla samaväärse toitesisaldusega nagu üks suur korralik eine», sõnas toitumisspetsialist Nazima Quareshi. Oluline on lisada valke, tervislikke rasvu ja süsivesikuid. Smuutide valmistamise juures on mänguruumi palju ja erinevaid maitseid võiks julgesti kombineerida, lisas toitumisspetsialist Maxine Yeung.