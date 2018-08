5 üllatavat põhjust, miks sa pidevalt väsinud oled

Pideval väsimusel võib olla ka muid põhjuseid peale unetuse ja ületöötamise, kirjutab portaal Women's Health. Järgnevalt võid leida mõned seletused pikka aega kestnud kurnatusele.

Halb rüht

Kui istute töölaua taga küürus seljaga, läheb pingesse sisesekretsioonisüsteem, mis hõlmab elundeid, rakke ja näärmeid ning mille ülesandeks on verre eritada hormoone. Selle tulemusena häirub hormonaalne tasakaal, mis tekitab väsimuse ja energia kõikumise terve päeva jooksul. Oma rühi parandamiseks tuleks paika saada rühti toetav mugav istumisasend ning mõelda pidevalt, et tahaksid istuda sirge seljaga. Biomehaanikaekspert Dell-Maree Day sõnul aitab juba sellisest mõtteviisist, et selg läheks iseenesest sirgeks. Võib kasutada ka selja rühiparandajad, mis annavad märku, kui selg küüru vajub, sõnas Dey.

Vale toitumine

Kui lõunaks süüa võileibu ja puuvilju, ei pruugi sellest saada piisavalt energiat. Süsivesikud töötavad energiaks hästi, kuid sellisest kergest toidukorrast ei pruugi energiat kauaks jätkuda. Kui lisada toidule tervislikke rasvu, siis need eraldavad energiat aeglasemalt ega tekita energia kõikumist üles-alla. Häid ja tervislikke rasvu leidub näiteks avokaados, munas, kalas ja pähklites.

Rauavaegus

Tänapäeval on rauavaeguse all kannatavate inimeste arv pidevalt tõusnud. Peamiseks põhjuseks on elustiil, mis propageerib loomse toidu vältimist. Loomses toidus leiduv raud on aga inimesele kergemini omastatav. Samuti tarbitakse palju valmistoite, mis pole aga kuigi vitamiinirikkad. Vitamiinid ja mineraalained aitavad jällegi kehal rauda omastada. Ka rohke tee ja kohvi joomine blokeerib raua imendumist.

Kui sööte rauarikast punast liha, siis tarbige selle kõrvale rohelisi juurvilju, milles on palju C-vitamiini. See aitab kehal kergemini rauda omastada. Kui olete taimetoitlane, siis sööge tofut, läätsesid ja mune. Proovige vähem juua kofeiini sisaldavaid jooke, eriti veel söögikorra ajal.

Negatiivsed sõbrad

Kui lähed sõbraga kohtuma ning pärast seda tunned ennast nagu tühjaks pigistatud sidrun, siis tasuks mõelda, kas see inimene on väärt sinu aega. Kui nii juhtub harva, siis sellest ei ole midagi hullu, kuid siiski peaks enda heaolu peale kõige rohkem mõtlema. Analüüsi läbi oma sõprussuhted ja mõtle, kuidas sa ennast tunned pärast sõbraga kohtumist. Kui see viib su energiataseme nulli ja nii on see iga kord, siis tasuks kaaluda suhtlemise lõpetamist, kuna ka selline sõprus kurnab vaimselt väga ära.

Hingamine

Kuigi hingamine käib justkui automaatselt ja selle peale eriti ei mõelda, siis paljud inimesed teevad seda valesti. Ekspertide sõnul hingab enamik inimesi pindmiselt - kurgu ja rinna kaudu -, kuigi tegelikult peaks hingama sügavalt vahelihasesse, mis asub kõhu ülaosas. «Kui hingata pidevalt pindmiselt, annad sa kehale märku, et su elu on ohus - see tekitab adrenaliini ja stressihormoonide tootmist, mis mõjub samuti kurnavalt,» seletas biokeemik Libby Weaver.