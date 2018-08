E-sigaretid võivad kahjustada DNAd ja tõsta vähiriski

E-sigarette reklaamitakse tihti kui ohutut alternatiivi suitsetamisele, ja ehkki traditsioonilised tubakatooted on organismi jaoks palju laastavamad, on nende nooremate, alles 2004. aastal turule tulnud suguvendade pikaajalise kasutamise mõju tervisele alles teadmata. Uurijad leidsid, et ka e-sigarettide suitsetamine võib muuta geneetilist materjali, tõstes seega ka tõenäosust haigestuda vähki, kirjutab Science Daily.