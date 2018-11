Kelle poole pöörduda hingehädas – kas psühhiaatri, psühholoogi või psühhoterapeudi poole?

„Nende kolme vahel eksisteerib baasiline erinevus,“ märgib Confido keskuse psühhiaater Mari-Liis Laanetu. „Psühhiaater on arst, kes on lõpetanud arstiteaduskonna, spetsialiseerunud psühhiaatria erialale ja tegeleb psüühikahäirete diagnostika, ravi ja ennetusega. Psühholoog ei ole arst, ta on õppinud psühholoogiat, kuid temagi tegeleb psüühikasse puutuvate probleemide, nende käsitlemise, nõustamise ja abistamisega. Psühhoterapeut omakorda on reeglina kas psühholoog või psühhiaater, kes on lisaks omandanud mõne teatud psühhoteraapia väljaõppe.“

Keda tasub usaldada?

Paraku on Eestis paljuski seaduslikult reguleerimata, kes täpselt võib end terapeudiks või psühhoterapeudiks nimetada. „Terapeudi kutse võib võrdlemisi lihtsalt saada ja see ei pruugi tähendada, et inimesel oleks lisaks ka psühholoogi või psühhiaatri haridus,“ hoiatab dr Laanetu. „Teatud teraapiavormid ei ole teadus- ega tõenduspõhised ja pole teada, palju ning millise kvaliteediga on neid harrastavatele terapeutidele õpetatud inimese psüühikasse puutuvat ning psühhopatoloogiat. See mure vaevab ka Eesti Psühhiaatrite Seltsi ja erinevaid psühholoogide ühinguid. Juba mitmed aastat on Kutsekojas laual temaatika, keda võiks psühhoterapeudiks nimetada ja kellele vastav kutse väljastada. See on vastakaid arvamusi tekitav nö hall ala ja võib täheldada, et terapeudi terminit kasutatakse sageli oma parema äranägemise järgi. Eri (psühho)teraapia pakkujate kodulehti vaadates on seal aeg-ajalt isegi ära märgitud, et antud teraapia on mõeldud tervetele – sa võid sinna pöörduda juhul kui sul pole psüühikahäiret. Sageli aga inimestel puudub endal arusaam oma psüühilsest seisundist ning abi hakataksegi otsima siis kui probleem on juba tõsine. Kui aga terapeudil puuduvad oskused psüühikahäiret ära tunda, võidakse sekkumisega teha kasu asemel olulist kahju.

Kui abi otsimiseks kuhugi pöörduda, paneb dr Laanetu inimestele südamele püüda aru saada, mis spetsialistiga on tegu ja mis haridus tal on. „Psühhiaater suudab hinnata, mis probleem tema juurde tulnut vaevab, mis valdkonda see puutub ja millist sekkumist vajab. Sageli polegi vaja kirjutada välja ravimeid ega muul moel tõsisemalt sekkuda, vaid soovitatakse psühhoteraapiat, et oma probleemidest aru saada ja nendega paremini toime tulla.“

Sealjuures ei ole kindlasti mitte tõepõhja all nõukogude-ajast pärit ja siiani visalt püsival eelarvamusel, justkui võetaks psühhiaatri juurde mineja kohe nö „arvele“ . Dr Laanetu lükkab selle kartuse ümber: „Kõik, mis arstile pöördumisega kaasneb, on konfidentsiaalne. Psühhiaatri vastuvõtt on sarnane teiste arstide poole pöördumisega-tullakse arstile, räägitakse muredest, leitakse neile selgitused või diagnoos ja arutatakse ravivalikuid. Pole vajadust või nõuet (v.a erijuhud), et inimene peaks hiljem avaldama kuskil oma terviseandmeid või asjaolu, et tal on olnud kunagi depressioon või ärevushäire.“

Ärevushäirega võivad kaasneda hingamisraskused, valud ja südamega seotud vaevused