6 innustavat nippi personaaltreenerilt: kuidas alustada teekonda parema vormi nimel?

Personaaltreener Lunden Souza annab Runtastic portaalis nõu, kuidas tuleks suhtuda treeningute alustamisse ning kuidas leida motivatsiooni jätkamiseks.

Sõlmi iseendaga kokkulepe. Treeneri sõnul on mitmed inimesed valmis neile maksma ja loodavad, et siis teeb justkui treener töö nende eest ära. Paraku otsuse treenida ja paremaks saada peab tegema igaüks ise. Endalt tuleks küsida, kas ja kui väga tahad muutuda? Kui sa pole täielikult pühendunud, ei saavuta sa ka oma eesmärke. Endale peab kinnitama, et ükskõik kui raske on ja kui palju emotsioone ette tuleb, siis saad ikkagi hakkama ja pingutad edasi.

Loo visuaalne ettekujutus. See on vajalik «mustemateks» päevadeks, mil motivatsiooni on raske leida. Pole sugugi paha mõte luua n-ö motivatsioonitahvel, kuhu kogud pilte mitte ainult meeldivatest kehatüüpidest, vaid ka positiivsetest inimestest, unistuste majast, ideaalsest töökohast jpm. See võiks olla alati nähtaval kohal ning pea meeles – miski pole võimatu ega käeulatusest väljas.

Alusta tagasihoidlikult. Alati on mõistlikum alustada tasa ja targu, mitte hakata kohe jõudsalt treenima. Kui algus on liiga raske, on tõenäoline, et nädala-kahe möödudes annad juba alla. Hea uudis on aga see, et keha võtab enamasti koormuse üsna hästi omaks. Kui sa pole elus päevagi treeninud, siis alusta kasvõi kümnest kükist ja harki-kokkuhüppest päevas. Kui seda on palju, siis tee viis. Ja igal järgneval päeval püüa teha jälle natuke rohkem.

Natuke on parem kui mitte midagi. Inimesed, kes asuvad enesekindlalt muutma oma keha, teevad sama ka argieluga. Neil pole ajalimiiti, vaid nad otsivad iga päev võimalust paremaks saada. Isegi kui magasid sisse või tööl läks liiga kaua, peaksid päevas leidma aega, et teha 10 minutit jõu- ja tasakaaluharjutusi või võtta enne magamaminekut sisse mõni joogaasend. Kui hakkad mõtlema, et ei jõua midagi ning oled läbikukkunud, morjendab see tuju liialt palju. Seega ürita teha iga päev kasvõi natukenegi.

Ära muretse liialt raskuste pärast. Treener soovitab enne jõusaalilepingu allkirjastamist alustada hoopiski kodus omaenda keharaskusega. See võib olla parim varustus, mida algaja saab kasutada, et hakata end vaikselt valmis panema päris jõusaaliks.