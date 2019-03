Vahemere dieedile minek parandas treeningtulemusi vaid päevadega

Ajakirjas Journal of the American College of Nutrition avaldatud väike uuring leidis, et katseisikud jooksid kuus protsenti kiiremini, kui läksid Lääne dieedilt üle Vahemere dieedile, vahendab Eurekalert. Teadlased ei leidnud dieetides sellist erinevust aeroobse treeningu puhul.

Vahemere dieet sisaldab puu- ja juurvilju, pähkleid, oliiviõli ja täistera ning vähe punast ja töödeldud liha, piimatooteid, trans- ja küllastunud rasvu ja rafineerimata suhkruid. Lääne dieedile on aga iseloomulik vähene puu- ja juurviljade osakaal, palju küllastunud rasvu, piimatooteid, rafineeritud suhkrut, soola, teravilja ning töödeldud taimeõlisid.

Uuringu autor toitumisprofessor Edward Weiss lisas, et Vahemere dieedi tervisekasud on juba ammu tuntud. Weiss ja tema meeskond jõudsid järeldusele, et dieedi põletikuvastased ja antioksüdatiivsed omadused, aluseline ph tase ja nitraatide osakaal võis paremad sportlikud tulemused tingida.