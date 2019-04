Diabeedi ja D-vitamiini vaeguse seose kohta tehti oluline avastus

Uuringud on pikka aega viidanud sellele, et diabeetikute vere D-vitamiini tase on sageli madal, mistõttu on neist tehtud järeldused, et see viib diabeedi tekkeni. Nüüd aga on teadlased pigem seisukohal, et D-vitamiini puudus on tõenäolisemalt diabeedi tagajärg kui põhjus.