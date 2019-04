Südantlõhestavad pildid: leetritesse haigestunud pisitüdruku ema ärgitab vaktsineerima

Hiljuti teatas ka maailma terviseorganisatsioon (WHO), et käesoleva aasta esimese kolme kuuga on leetritesse haigestumise sagedus kasvanud neljakordselt võrreldes mulluse sama perioodiga, vahendas Independent.

Facebooki postituse kirjutanud Jilly Mossil soovitasid seda teha arstid ja õed Suurbritannia Chelsea ja Westminsteri haiglast, et esile tõsta leetrite tõsidust ja võimalikke tüsistusi nagu nägemiskaotus, entsefaliit ja kopsupõletik. «Soovin, et inimesed mõistaksid, miks me oma ilusast beebist nõnda südantlõhestavaid pilte jagame – et tõsta teadlikkust selle osas, mis leetreid põdedes juhtuda võib,» ütles Moss väljaandele Independent. «Meie vanematena ei teadnudki, kui tõsine see haigus olla võib.»