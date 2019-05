Arseen hommikukohvis: uuringu kohaselt on California kraanivesi kaasa aidanud paljude vähijuhtude tekkele

Keskkonnakaitse töörühma uurijad leidsid, et California veevarustuse süsteemides leiduvad saasteained on võinud anda olulise panuse 15 500 vähijuhtumi tekkesse, vahendab CNN . Nende saasteainete hulka kuuluvad sellised kemikaalid nagu arseen, kuuevalentne kroom ja radioaktiivsed elemendid nagu uraan ja raadium. Uuring avaldati teisipäeval ajakirjas Environmental Health.

«Me peame uurima saasteaineid rühmana, mitte ainult üht korraga. Olulisem on analüüsida samaaegselt esinevaid saasteaineid, et saada aimdust nendega reaalsest kokkupuutest,» ütles uuringu vanemteadlane Tasha Stoiber. Ta selgitas, et vähiriski määratakse tavaliselt ühe elemendi tasandil.