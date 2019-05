Selgus populaarsete intervalltreeningute ähvardav pahupool

Intervalle saab kasutada nii jooksmise, jalgrattasõidu kui ka tavalise lihastreeningu puhul, mil tempo vaheldub mõõdukast kiiremaks. Treeningud on suhteliselt lühikesed ja intensiivse tempoga, tuntuim on HIIT ehk intensiivne intervalltreening (High Intensity Interval Training). Nende boonuseks on peetud seda, et just treeningu lühema kestuse ja suurema pingutuse tõttu panevad need keha rasva põletama kogu päeva jooksul. Kõlab ideaalselt? Jah, kui oled juba heas vormis.