10 märki, et lapsel on stress

Lapsevanem peaks jälgima, kas need sümptomid tekivad reaktsioonina mingile kindlale olukorrale, tegevusele või sündmusele. Näiteks, kui lapsel on sageli enne kooli süda paha või kõhuvalu, on see väga selge märk sellest, et kool põhjustab temas mingil põhjusel ärevust.

Lapsed peegeldavad ja jäljendavad vanemate käitumist, mis tähendab, et kui lapsevanem on pinges, väsinud ja ärritunud, käitub laps ka vastavalt. Üks kõige levinum stressi allikas lastel on kodused pinged lapsevanemate vahel. Uuringud näitavad, et lapsed märkavad vanemate stress ja probleeme palju suuremas ulatuses, kui vanemad ise arvavad. See võib tähendada, et laps ei julge pinges vanemale oma probleemidest rääkima tulla. Oluline on anda lapsele märku, et ka siis, kui vanem on väsinud, on lapse mured alati olulised.