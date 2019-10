Teadlane leidis, millal ja kui palju tasub valke tarbida, et lihased kasvaksid

On tõsi, et valkude söömine peale jõutreeningut aitab lihastel taastuda ja seega kasvada. Samuti peab paika, et enne trenni söödud valgud aitavad lihaskoel paraneda ja suureneda. Schoenfeld värbas uurimiseks 21 heas füüsilises vormis ülikooliõpilast ning lasi pooltel võtta 25 grammi valgu toidulisandit ja ühe grammi süsivesikuid enne treeningut ning ülejäänutel sama koguse peale treeningut. Mehed tegid samu tervet keha haaravaid jõuharjutusi kolmel päeval nädalas kümme nädalat.

Lisaks vaatles teadlane veel ühte levinud arusaama, mille kohaselt suudab inimkeha korraga tarbida vaid 20-30 grammi valku ning kõik mis jääb üle selle on kehale kasutu. See teooria peab paika vaid kiiresti toimivate valkude, näiteks nisuvalgu toidulisandi tarbimine. Tõelises elus söövad inimesed rohkem aeglaselt toimivad valke, nagu liha või munad, mis on kombineeritud teiste toitainetega, mis aeglustavad imendumist veelgi. Keerulisemad valgud imenduvad aeglasemalt ning seetõttu on lihastel võimalik kasutada ühe toidukorraga rohkem kui 30 grammi valke. Kuigi iga inimene on erinev ning seega pole universaalset reeglit sobiva valgukoguse kohta. Üsna lihtne lahendus lihaste kasvatamiseks on tarbida päevas 0,4 grammi valku iga keha kilogrammi kohta vähemalt neli toidukorda päevas. Siiski lisasid uurijad, et ühe toidukorra jooksul maksimaalselt imenduva valgukoguse leidmiseks on vaja edasisi uuringuid.