Endokrinoloog selgitab, miks osadel tekib ülekaal ja kuidas mängib rolli mao suurus

Omandatud rasvumiseks aga saab kindlasti pidada seda, kui inimene kaalus 60 kilogrammi ja järsku muutus 90 kilogrammiseks. «Kui laps on aga kogu aeg ülekaaluline olnud ja 16aastaselt kaalub juba 140 kilogrammi, siis seal on kindlasti mängus mingid geneetilised tegurid, mida meditsiin praegu ei lahenda ravimitega,» nentis endokrinoloog. Ekstreemsete rasvumiste taga on tema sõnul rikutud või valesti ülesehitatud nälja- ja isukeskused ning ainevahetuse regulatsioonid.

Lapseeas seatud toitumisharjumused jäävad sageli püsima terveks eluks. «Oluline on, et lapsel oleks harjumus regulaarselt süüa ja et ta sööks õiget toitu, mitte juhuslikku krõpsu või küpsist. Väga tähtis on närimine. Sellest saabki alguse ainevahetus,» seletas Vinogradova. Sama oluline on kinni pidada taldrikureeglist. Kui inimene on harjunud taldrikul nägema palju süsivesikuid ja rasvu ning vähe juurvilju, siis tahab ta seda seal näha ka edaspidi.

Toorsalat aitab magu täita

Magu on lihasorgan, mis venib ja tõmbub kokku. Täiskasvanu magu mahutab kuni 300 milliliitrit. «Kui mõtleme enda peale, siis vahel satub sinna rohkem vedelikku ja toitu. Ülesöömise harjumusega inimeste magu võib olla liiter, kuid 500 milliliitrit on ka juba palju,» rääkis endokrinoloog. Kui mao seinad on veninud, tekib täiskõhutunne alles siis, kui toit saab kokku limaskestaga ehk magu on täidetud. Alles siis läheb ajju signaal, et kõht on täis. Seepärast inimene sööbki järjest rohkem. Magu tõmbab õnneks ka looduslikult tagasi, mitte ainult kirurgilisel teel. Kui inimene analüüsib, et ta on harjunud sööma 400 milliliitrit ja hakkab sööma 300 või 200, siis magu harjub ära. Natuke saab ka oma organismi petta täites magu kalorivaesete produktidega või juua pool tundi enne sööki vett. Kui alustada söömist toorsalatiga, siis see täidab 50 protsenti mao ruumist ja inimene ei söö enam nii palju süsivesikuid, valke ja rasvu.

Kui inimene alustab kõhnumise programmi, siis on tal vaja lähedaste toetust. Õpetust peab saama ka see, kes teeb süüa või ostab toitu. Kui laste puhul on nõustamist rohkem, siis täiskasvanute puhul antakse ülesandeid inimesele nö kodutööks. «Et muutus toimuks, peab inimene olema koostöövalmis, avatud, aus. Tuleb rääkida, kuidas ta reaalselt elab, töötab ja siis saab neid vigu parandada,» rääkis Vinogradova. Ebatervisliku kaalu alandamisel on arsti sõnul kõige tähtsam roll inimesel endal, tema iseloomul. «Nagu üks lõpetab suitsetamise kohe ja teine ei suuda. Üks otsustas ja tema iseloom on selline, et ta on enda suhtes kategooriline ja ta suudab vaid dieediga kõhnuda tervisliku piirini. Mõni aga ei ole otsuste tegemisel nii tugev,» sõnas Vinogradova. Arstid soovitavad võtta koer või sõbraga välja jalutama minna, vahel aitab seegi, kui inimene armub ja saab kokku õige kaaslasega. Peamiselt tuleb aga teadvustada, et risk ülekaaluks on olemas, see on probleem ja sellega peab tegelema, nentis arst.

Pärast kooki jaluta