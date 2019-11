Haigla vea tõttu võis rohkem kui 1000 patsienti kokku puutuda HI-viirusega

C-hepatiit on vere kaudu leviva viiruse põhjustatud maksainfektsioon, mis kandub tavaliselt edasi, kui süstimiseks kasutatakse viirusega saastunud süstalt teist korda. B-hepatiit on samuti vere kaudu leviva viiruse põhjustatud maksainfektsioon, kuid see levib tavaliselt kokkupuutel nakatunud inimese kehavedelikega. Tavaliselt seksuaalkontakti kaudu või saastunud süstlaid kasutades leviv HIV nõrgestab inimese immuunsussüsteemi, hävitades olulisi rakke, mis võitlevad haigustega.

Haigla esindajad väidavad, et tõenäosus, et steriliseerimisvea tõttu on patsiendid ohtlike viirustega tõepoolest kokku puutunud, on väga madal.