Lätis kuulutati välja gripiepideemia, Eestis on oodata haigestumiste kasvu

Eestis registreeritakse hetkel rohkem B-gripiviirusega seotud haigusjuhte. A-gripiviiruste osakaal haigestumistel on hetkel kolm korda väiksem, kuid neil on suurem levikupotentsiaal. Kuna A-gripiviirus on juba jõudnud ringlusse, siis terviseameti andmeil võib suure tõenäosusega järgmise 2-3 nädala jooksul oodata grippi haigestumiste kasvu.