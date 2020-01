Soomlased ostavad Eestist ravimeid

Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) juhi, proviisor Timo Danilovi sõnul tõestavad numbrid, et soomlastel selge huvi Eestist ravimeid osta.

Danilovi hinnangul võib arvata, et soomlaste huvi üheks põhjuseks on ravimite madalam hind Eestis. «Mis puudutab eraldi käsimüügiravimeid, siis statistika kohaselt on käsimüügiravimid Soomes 30–50 protsenti kallimad kui Eestis. Näitena saab tuua eriti drastilise hinnavahe populaarse käsimüügiravimi Voltaren Emulgel Geeli puhul, mis Eesti apteegis maksab keskmiselt 9 ja Soomes 19 eurot,» ütles Danilov.