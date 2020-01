Arstid ja teadlased pakkusid välja viisi, kuidas vähendada laste haigusriski

Suurbritannia teadlaste sõnul moodustavad ebatervislike toitude reklaamid 49 protsenti kella kuuest üheksani eetrisse lastavatest reklaamidest. Uuringutest on selgunud, et telerist ja sotsiaalmeediast nähtud reklaamid mõjutavad laste toiduvalikuid ja -eelistusi.

Ülekaal või rasvumine lapseeas suurendab oluliselt täiskasvanueas diabeedi, südamehaiguste ja 12 erineva vähitüübi riski. Samuti on rasvumist seostatud neerpuudulikkuse, nägemishäirete ja depressiooniga. Suurbritannias on iga kolmas põhikooli astuv laps – 34 protsenti – rasvunud või ülekaalus. Tervise Arengu Instituudi hinnangul on Eestis iga neljas esimesse klassi astuv laps ülekaalus või rasvunud.

Praegu on kahjulike toitude reklaamid Suurbritannias keelatud vaid lastesaadete eel või järel ning lastele mõeldud veebilehtedel, kuid ekspertide hinnangul ei ole praegused regulatsioonid piisavad. Uuringutest on selgunud, et iga tund aega teleri vaatamist suurendab tõenäosust, et lapsed ostavad rämpstoitu 21 protsenti enam.